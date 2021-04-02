Жена Байдена разыграла журналистов

Первая леди США Джилл Байден 1 апреля разыграла членов пресс-пула, притворившись стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон, передает телеканал NBC.

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Как сообщает телеканал, во время подачи еды Джилл появилась в черном парике с бейджиком "Жасмин" и раздала желающим мороженое.

По словам журналистов пула, никто не распознал в стюардессе первую леди США. Вернувшись без парика, она воскликнула "С первым апреля!"