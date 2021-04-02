Над обещанием главы Пентагона Украине поиздевались в соцсетях

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», - рассказали в Киеве.
«Что за помощь Украине ? Тарифы опять поднимут», - заявил пользователь «Рамблера» под ником Как то так.
«Честное слово, Саакашвили не даст соврать», - отметил Vitmak.
«Конечно поддержат - Словами поддержки, устаревшими джавелинами, да резиновыми лодками.)))» - написал в твиттере @SergGolovanenko (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Морально.. может галстуков пришлют, чтобы было что пожевать», - добавил @catyujin.
«Памперсы пришлют?!» - заявил @Gr0470.
«Поддержать пустой болтовнёй?!.. Выразить обеспокоенность » - отметил @SteveG78393764.