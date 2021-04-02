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Над обещанием главы Пентагона Украине поиздевались в соцсетях

Мария Иванова
3 часа назад
Интернет-пользователи обсудили обещание главы Минобороны США Ллойда Остина помочь Украине и решили, что это «пустые слова». Как писал «Рамблер», ранее Ллойд поговорил о ситуации в Донбассе с украинским коллегой Андреем Тараном.
Над обещанием главы Пентагона Украине поиздевались в соцсетях
Фото: ReutersReuters
Таран рассказал Ллойду, что жертвами недавнего обстрела в районе поселка Шумы стали четверо украинских военнослужащих.
«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», - рассказали в Киеве.
Пользователи твиттера решили, что дальше слов дело не пойдет.
«Что за помощь Украине ? Тарифы опять поднимут», - заявил пользователь «Рамблера» под ником Как то так.

«Честное слово, Саакашвили не даст соврать», - отметил Vitmak.

«Конечно поддержат - Словами поддержки, устаревшими джавелинами, да резиновыми лодками.)))» - написал в твиттере @SergGolovanenko (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Морально.. может галстуков пришлют, чтобы было что пожевать», - добавил @catyujin.

«Памперсы пришлют?!» - заявил @Gr0470.

«Поддержать пустой болтовнёй?!.. Выразить обеспокоенность » - отметил @SteveG78393764.
В мире,Ллойд Остин,Министерство обороны,Пентагон,Соединенные Штаты,Украина,
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