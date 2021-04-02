Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Западом

«Западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято», — заявил Андрейченко, выступая на открытии сессии нижней палаты парламента.
«И мы — суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сказал он.