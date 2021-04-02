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Бар "Спутник V" появился в Париже

Александр Котлеткин
4 часа назад
В Париже появился бар «Спутник V», об этом сообщает «Царьград». По информации журналистов, владелец бара мечтает привиться от коронавируса русской вакциной, а также устроить в своём баре пункт вакцинации «Спутником V».
В Париже появился бар «Спутник V», об этом сообщает «Царьград».
1/8 В Париже появился бар «Спутник V», об этом сообщает «Царьград».
Фото: РИА Новости
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По информации журналистов, владелец бара мечтает привиться от коронавируса русской вакциной, а также устроить в своём баре пункт вакцинации «Спутником V».
2/8 По информации журналистов, владелец бара мечтает привиться от коронавируса русской вакциной, а также устроить в своём баре пункт вакцинации «Спутником V».
Фото: Скрин видео Youtube
«Считаю, что было бы полезно во Франции получить и русскую вакцину тоже. А мой друг Горан, который тоже работает у нас, сказал: «Добавим-ка «V», так мы отразим наши убеждения», - рассказал один из владельцев парижского бара Стефан.
3/8 «Считаю, что было бы полезно во Франции получить и русскую вакцину тоже. А мой друг Горан, который тоже работает у нас, сказал: «Добавим-ка «V», так мы отразим наши убеждения», - рассказал один из владельцев парижского бара Стефан.
Фото: Twitter
История бара начинается в 1989 году.
4/8 История бара начинается в 1989 году.
Фото: Скрин видео Youtube
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Поначалу питейное заведение называлось просто «Спутник». Но в период пандемии владелец решил проявить изобретательность и добавить к названию букву V.
5/8 Поначалу питейное заведение называлось просто «Спутник». Но в период пандемии владелец решил проявить изобретательность и добавить к названию букву V.
Фото: РИА Новости
В итоге почти каждый посетитель интересуется, нельзя ли здесь поставить русскую вакцину.
6/8 В итоге почти каждый посетитель интересуется, нельзя ли здесь поставить русскую вакцину.
Фото: Скрин видео Youtube
«Если мы сможем у себя обустроить пункт прививок, то мы с радостью это сделаем», - добавил Стефан.
7/8 «Если мы сможем у себя обустроить пункт прививок, то мы с радостью это сделаем», - добавил Стефан.
Фото: РИА Новости
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8/8 
«Считаю, что было бы полезно во Франции получить и русскую вакцину тоже. А мой друг Горан, который тоже работает у нас, сказал: «Добавим-ка «V», так мы отразим наши убеждения», - рассказал один из владельцев парижского бара Стефан.
История бара начинается в 1989 году. Поначалу питейное заведение называлось просто «Спутник». Но в период пандемии владелец решил проявить изобретательность и добавить к названию букву V. В итоге почти каждый посетитель интересуется, нельзя ли здесь поставить русскую вакцину.
«Если мы сможем у себя обустроить пункт прививок, то мы с радостью это сделаем», - добавил Стефан.
В мире,Фото,Царьград ТВ,
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