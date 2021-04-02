Бар "Спутник V" появился в Париже

В Париже появился бар «Спутник V», об этом сообщает «Царьград». По информации журналистов, владелец бара мечтает привиться от коронавируса русской вакциной, а также устроить в своём баре пункт вакцинации «Спутником V».

«Считаю, что было бы полезно во Франции получить и русскую вакцину тоже. А мой друг Горан, который тоже работает у нас, сказал: «Добавим-ка «V», так мы отразим наши убеждения», - рассказал один из владельцев парижского бара Стефан.

История бара начинается в 1989 году. Поначалу питейное заведение называлось просто «Спутник». Но в период пандемии владелец решил проявить изобретательность и добавить к названию букву V. В итоге почти каждый посетитель интересуется, нельзя ли здесь поставить русскую вакцину.