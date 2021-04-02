Кравчук дал Зеленскому четыре совета

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Первый совет касается методики принятия решений:

«Слушать и принимать решения на основе глубокого анализа. И не спешить с оценками того, что ещё не показало тенденцию», — сказал Кравчук.

Во-вторых, Зеленскому следует поступать так, «чтобы любой, кто допускает не просто ошибки, а действует против Украины, был обязательно наказан».

Кроме того, президенту Украины нужно дистанцироваться от тех, кто действует вопреки интересам государства, а также «лишать власти» жителей страны, которые пользуются её богатствами, но проводят «неукраинскую политику».

Кравчук также одобрительно высказался по вопросу закрытия оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и 112.ua.