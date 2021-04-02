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Пока вы спали: в Грузии назвали дату новой антироссийской провокации

Елена Прошина
6 часов назад
Пока вы спали: в Грузии предрекли всплеск антироссийских настроений в мае
Фото: РамблерРамблер
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В Грузии предсказали дату новой антироссийской провокации

Грузинские аналитики, комментируя акцию по фактическому выдворению журналиста Владимира Познера из Грузии, предупредили о возможном новом всплеске антироссийских настроений в мае. Об этом пишет «Взгляд».
По мнению экспертов, ряд политических сил в Грузии, в частности, партия бывшего президента Михаила Саакашвили, готовы «использовать любую возможность для дестабилизации обстановки».
При этом приближающееся 9 мая «также может стать причиной политического ажиотажа».

В России резко подорожали авиабилеты

Цены на ряд внутрироссийских рейсов с вылетом в апреле-июне выросли на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Об этом со ссылкой на данные агрегаторов пишет газета «Известия».
По информации издания, сильнее всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны (на 121%), Томск (на 91%), Нижнекамск (на 88%), Чебоксары (на 46%), Ростов-на-Дону (на 36%).
Также отмечен рост цен еще на ряд направлений. Эксперты связывают подорожание с растущими затратами авиакомпаний и накопленными в 2020 году убытками.

ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Сегодня Центробанк отозвал лицензию у «Геобанка» и «Майкопбанка», занимавших соответственно 354 и 321 место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизах на сайте регулятора.
Лицензия «Геобанка» была отозвана в связи с полной утратой собственных средств и нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность.
В свою очередь «Майкопбанк» «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей».

В США обвинили Россию в использовании «Спутника V» для геополитических целей

Россия использует вакцину от коронавируса «Спутник V» для «укрепления своего положения на международной арене». Об этом со ссылкой на доклад Исследовательской службе конгресса США сообщает RT.
По мнению американских экспертов, многие страны «с низким и средним уровнем дохода», которые сталкиваются с задержками производства, приобретают российские и китайские препараты от коронавируса.
При этом в Исследовательской службе усомнились в том, что Россия сможет выполнить «взятые на себя обязательства» и произвести достаточное количество доз вакцины.

Жириновский призвал лишать лихачей автомобилей

После резонансного ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Telegram-канале о намерении внести в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП, которые до этого злостно нарушали правила дорожного движения.
«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами», - отметил он.
В мире,Владимир Познер,Владимир Жириновский,Михаил Саакашвили,Геобанк,Майкопбанк,ЛДПР,Центральный банк России,Госдума,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",Грузия,
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