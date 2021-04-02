В Киеве открыли Центр информационной безопасности

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности будет действовать в координации с Советом нацбезопасности Украины , а также иностранными структурами. Об этом заявил украинский министр культуры Александр Ткаченко . Руководство недавно основанного учреждения намерено не только бороться с дезинформацией, но также оповещать население об «успехах государства». По мнению экспертов, создание такой структуры стало частью политики Владимира Зеленского по концентрации и централизации власти. Новый орган может быть использован для введения цензуры в стране, уверены политологи. Кроме того, Киев по примеру прибалтийских стран стремится встать во главе информационного антироссийского фронта, считают аналитики.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности начал работу на Украине. Об этом сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко во время пресс-конференции.

«Давно обсуждаемая тема относительно создания такого центра наконец начала свою реализацию. Центр при МКИП (Министерстве культуры и информационной политики. — RT) будет сотрудничать с «Укринформом» (украинское СМИ. — RT), будет постоянно также находиться в коммуникации с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии, в Чехии, в Финляндии и в Брюсселе», — заявил министр.

Инструмент цензуры

По словам Ткаченко, Украина ощутила на себе влияние дезинформации и манипуляций, которые якобы запускает российская сторона. Министр напомнил, что в современных условиях информация постоянно окружает каждого человека благодаря смартфонам и интернету.

«С одной стороны, это очень сильное преимущество, а с другой стороны, мы понимаем, особенно в последнее время, что это несёт в себе серьёзные опасности. Особенно когда речь идёт о национальной безопасности, информационной безопасности», — добавил Ткаченко.

В пресс-конференции также приняли участие замминистра культуры Тарас Шевченко и глава созданного центра Любовь Цыбульская, которая завила, что целью организации станет повышение устойчивости общества к «гибридным информационным воздействиям». По её словам, центр сможет «продвигать украинские государственные проактивные нарративы, а также активно сотрудничать с гражданским обществом и международными партнёрами».

«Мы предложим правительству механизм реагирования в ежедневном режиме, а также информирования населения об успехах государства», — заявила руководитель центра.

Особое внимание планируется уделить «противодействию дезинформации». В частности, будет создан сайт, где будут представлены «важнейшие наработки общественного сектора», а также «фильмы о российско-украинской войне».

«Мы хотим, чтобы частью этого ресурса была единая база российского военного присутствия», — добавила Цыбульская.

Центр будет действовать и на внутриполитическом поле Украины.

«Планируем коммуникационно поддерживать решения СНБО относительно активности агентов влияния России», — сообщила глава организации.

Указ, вводящий в действие решение СНБО Украины о создании Центра противодействия дезинформации, 19 марта подписал президент страны Владимир Зеленский.

Европейского союза. Как сообщил ранее Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского, при подготовке к открытию Центра информационной безопасности власти Украины изучили опыт НАТО

По словам чиновника, создание центра свидетельствует о том, что Украина находится в авангарде борьбы с пропагандой и дезинформацией.

«Такой центр нужно было создать по меньшей мере в 2014 году, когда вместе с гибридной началась информационная война», — заявил представитель президентской администрации , выступая ранее на Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм».

По мнению экспертов, подлинной целью созданной Киевом организации станет насаждение цензуры в стране. Такое мнение высказал в беседе с RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Инициатива властей направлена на введение цензуры в стране. Если какая-то публикация будет маркироваться центром как фейковая, то к такому СМИ будут применяться санкции по линии СНБО. Как это уже произошло с тремя телеканалами», — отметил эксперт.

Напомним, в начале февраля три крупных украинских телеканала — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — прекратили эфирное вещание. Их блокировка стала следствием решения СНБО Украины о санкциях против ряда юрлиц и депутата Рады от партии ОПЗЖ Тараса Козака . Политик владеет медиахолдингом «Новости», в который входят закрытые по решению властей телеканалы.

Однако, как заявил президент Зеленский, в этом случае речь идёт не о цензуре, а о защите национальных интересов. Якобы закрытые телеканалы занимались введением в заблуждение украинцев по таким вопросам, как земельная реформа, коммунальные тарифы и война в Донбассе.

По мнению Охрименко, создание центра стало частью политики Владимира Зеленского по выстраиванию жёсткой вертикали власти в стране.

«Похоже на то, что центр станет структурой, которая будет пресекать критику власти. Скорее всего, к таким шагам власти Украины подтолкнул ряд негативных факторов, таких как пандемия и нестабильность ситуации в Донбассе. Ту информацию, которая не устраивает власти, будут теперь объявлять «дезинформацией». В целом можно сказать, что Зеленский выстраивает сейчас в стране жёсткую централизацию — это до него пытался сделать Порошенко, но у того ничего не получилось», — добавил эксперт.

Тактика подражания

Идея создания центра принадлежит Владимиру Зеленскому. В начале марта политик анонсировал запуск структуры для борьбы с дезинформацией. Выступая на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм», глава украинского государства заявил, что в будущем центр должен стать «международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всём мире».

При этом Украина подвергается информационным атакам не только извне, но и изнутри, считает Зеленский.

«Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании виднее, как жить на Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора», — перечислил Зеленский информационных «противников» Украины.

Украинские власти также вынашивают идею создания в Киеве штаб-квартиры международной структуры по противодействию дезинформации. С таким предложением Зеленский обратился к Организации Объединённых Наций в сентябре 2020 года. Заявление украинского лидера прозвучало во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН . По словам Зеленского, дезинформация может влиять на мировые рынки, биржи и избирательные процессы.

«Украина как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — заявил тогда украинский лидер.

Эту мысль в ноябре 2020 года повторил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с бразильским коллегой Эрнесту Араужу.

Также в рамках создания Международного центра противодействия дезинформации Киев хотел бы создать «онлайн-музей российской пропаганды». Об этом заявил глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

По мнению доцента философского факультета МГУ Бориса Межуева, одна из целей международных инициатив Киева — получение дополнительного иностранного финансирования.

«Власти Украины надеются при помощи подобных проектов получить дополнительные средства. И одновременно превратить Киев в информационный антироссийский форпост по примеру Литвы», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Борис Межуев считает, что сейчас Украина стремится следовать примеру Вильнюса, который стал базой для российской оппозиции на постсоветском пространстве, а также активным участником антироссийских инициатив.