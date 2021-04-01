В США запретили продажу «Обуви сатаны»

Речь идёт об обуви под названием Satan Shoes, на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в её подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированных кроссовок. Стоимость каждой из них составила 1018 долларов. Известно, что основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max.