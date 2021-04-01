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В США суд запретил продажу «Обуви сатаны»

Говорит Москва
20 минут назад
Ранее кроссовки выпустил известный американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF.
В США запретили продажу «Обуви сатаны»
Фото: MSCHFMSCHF
Об этом сообщает портал Unilad.
Речь идёт об обуви под названием Satan Shoes, на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в её подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированных кроссовок. Стоимость каждой из них составила 1018 долларов. Известно, что основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max.
Ранее известный бренд подал в суд на производителя «Сатанинской обуви». В заявлении марки подчёркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за якобы причастности компании к продаже этой модели кроссовок.
В мире,Соединенные Штаты,
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