В Италии количество жертв коронавируса превысило 110 тысяч

Италии за сутки сделано более 331 тысячи тестов на коронавирус, которые дали 21 932 положительных результата. По сравнению с четвергом число выявленных случаев инфицирования сократилось на 1 717. Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны за пятницу.

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Соотношение числа сделанных тестов к количеству полученных положительных результатов, как и днём ранее, составило 6,6%. Случаи заражения выявлены во всех областях страны, но больше всего — в Ломбардии (3 941), Кампании (2 057), Апулии (2 044), Пьемонте (1 942), Лацио (1 918), Эмилии-Романье (1 830) и Венето (1 567).

На сегодняшний день число точно установленных носителей коронавируса в Италии составляет 565 295 (плюс 0,32% за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 28 704 человека (минус 0,85%). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 3 704 тяжелобольных (плюс 0,62%). Ещё 532 887 бессимптомных больных находятся на карантине или в домашней самоизоляции (плюс 0,38%).

За сутки признаны выздоровевшими 19 620 человек, за то же время зарегистрирован 481 летальный случай, спровоцированный COVID-19. В общей сложности за время пандемии в стране заразились коронавирусом 3 629 000 человек, включая 110 382 умерших и 2 953 377 выздоровевших.