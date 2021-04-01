Трамп зарегистрировался в новой соцсети

Соцсеть появилась еще в 2016 году, сообщает Fox News. Она позволяет Трампу и его сторонникам общаться со своими сторонниками без какихх-либо опасений быть заблокированными. Пользователи Campaign Nucleus могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в СМИ, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США.