Трамп зарегистрировался в новой соцсети

Соцсеть появилась еще в 2016 году, сообщает Fox News. Она позволяет Трампу и его сторонникам общаться со своими сторонниками без какихх-либо опасений быть заблокированными. Пользователи Campaign Nucleus могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в СМИ, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США.
Помимо этого, предусмотрена возможность связываться с представителями власти и общаться в чатах. Трамп, как указывает телеканал, решил перейти в новую соцсеть из-за того, что ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали его аккаунты.