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Трамп зарегистрировался в новой соцсети

Daily Storm
21 минуту назад
Бывший президент США Дональд Трамп и ряд республиканцев присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus. Сервис был создан экс-советником предвыборного штаба политика Брэдом Парскейлом для «защиты консерваторов».
Трамп зарегистрировался в новой соцсети
Фото: ReutersReuters
Соцсеть появилась еще в 2016 году, сообщает Fox News. Она позволяет Трампу и его сторонникам общаться со своими сторонниками без какихх-либо опасений быть заблокированными. Пользователи Campaign Nucleus могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в СМИ, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США.
Помимо этого, предусмотрена возможность связываться с представителями власти и общаться в чатах. Трамп, как указывает телеканал, решил перейти в новую соцсеть из-за того, что ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали его аккаунты.
В мире,Дональд Трамп,Fox News,Соединенные Штаты,
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