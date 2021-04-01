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США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Министерство обороны Украины сообщило, что военное ведомство США предоставило стране гарантии поддержки в случае конфликта с Россией. Об этом сообщило украинское ведомство.
США обещали Украине поддержку в случае "агрессии" России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Такие гарантии были даны во время разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Это уже вторые переговоры министров за последние полтора месяца. Они были проведены по инициативе американской стороны. Таран также сообщил собеседнику детали о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Также обсуждались "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".
Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность последними событиями на востоке Украины.
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