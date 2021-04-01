США обещали Украине поддержку в случае "агрессии" России

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Такие гарантии были даны во время разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Это уже вторые переговоры министров за последние полтора месяца. Они были проведены по инициативе американской стороны. Таран также сообщил собеседнику детали о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Также обсуждались "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".
Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность последними событиями на востоке Украины.