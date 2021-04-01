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Молдавия объявила чрезвычайное положение из-за COVID-19

Газета.Ru
9 минут назад
В Молдавии с этого дня вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщает Общественное телевидение России.
Молдавия объявила чрезвычайное положение
Фото: ReutersReuters
От тотального карантина власти пока воздерживаются, но до конца мая ужесточили правила въезда и выезда. Также введены нормы потребления продуктов и предметов первой необходимости.
А с третьего апреля общенациональный карантин вводится во Франции.
«Правила, которые были введены в марте в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером на четыре недели. Это значит, что комендантский час продолжит действовать с 7 вечера. Я призываю всех работодателей и работников предприятий выбирать удаленный формат работы всегда, когда это возможно. На три недели будут закрыты детские сады и школы», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ситуация в стране критическая. Накануне врачи выявили почти 38 тысяч новых пациентов. Количество коек в реанимации увеличено до 7 тысяч. На борьбу с COVID-19 мобилизуют студентов-медиков и врачей, которые уже вышли на пенсию. В гигантский центр вакцинации превращают стадион Стад де Франс, который принимал матчи чемпионата мира по футболу 1998 года.
В Кёльне (Германия) из-за роста числа заболевших полиция начала перекрывать доступ на набережную Рейна – одно из самых популярных мест в городе. Не легче ситуация и по другую сторону океана. В Бразилии зафиксировали рекордную суточную смертность – почти четыре тысячи умерших за сутки.
В мире,Эмманюэль Макрон,Общественное телевидение России,Молдова, Республика,Франция,
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