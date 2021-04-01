Молдавия объявила чрезвычайное положение

Молдавии с этого дня вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщает Общественное телевидение России.

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От тотального карантина власти пока воздерживаются, но до конца мая ужесточили правила въезда и выезда. Также введены нормы потребления продуктов и предметов первой необходимости.

А с третьего апреля общенациональный карантин вводится во Франции

«Правила, которые были введены в марте в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером на четыре недели. Это значит, что комендантский час продолжит действовать с 7 вечера. Я призываю всех работодателей и работников предприятий выбирать удаленный формат работы всегда, когда это возможно. На три недели будут закрыты детские сады и школы», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ситуация в стране критическая. Накануне врачи выявили почти 38 тысяч новых пациентов. Количество коек в реанимации увеличено до 7 тысяч. На борьбу с COVID-19 мобилизуют студентов-медиков и врачей, которые уже вышли на пенсию. В гигантский центр вакцинации превращают стадион Стад де Франс, который принимал матчи чемпионата мира по футболу 1998 года.