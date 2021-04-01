Украина разработала стратегию развития Донбасса

«В декабре 2020 года правительство утвердило концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, то есть было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Перед нами поставлена задача с того момента и в течение шести месяцев подготовить уже Стратегию, утвердить ее в правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов», — рассказал Резников.
«Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации и уже вскоре доработанный итоговый драфт, с учетом всех предложений, будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», — резюмировал Резников.