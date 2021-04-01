Украина разработала стратегию развития Донбасса

Он также напомнил про законопроект о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.