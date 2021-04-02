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Украина обвинила Россию в "краже" Гоголя

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия якобы "принудительно записала в русские" украинского писателя Николая Гоголя. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
Украина обвинила Россию в "краже" Гоголя
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons
Он напомнил, что классик литературы родился в Полтавской губернии и был украинцем по национальности вне зависимости от того, что долго проживал на территории Санкт-Петербурга.
"Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка", - написал Ткаченко.
По его словам, такая ситуация наблюдается из-за того, что Гоголь писал на русском языке. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что княгиня Ольга не может быть прародительницей России.
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