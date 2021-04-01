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Тихановская пообещала приехать в Киев и назвать Крым украинским

Lenta.ru
50 минут назад
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Крым украинской территорией, оккупированной Россией, и пообещала заявить об этом в Киеве. С такой позицией она выступила в беседе с «Европейской правдой», запись интервью опубликована на YouTube-канале издания.
Тихановская пообещала в Киеве назвать Крым украинским
Фото: ReutersReuters
«Крым — украинский. Когда говоришь неопределенно — это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос», — заявила Тихановская, выразив готовность поехать в Киев.
Она добавила, что хотела бы видеть со стороны Украины «больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси».
В течение нескольких месяцев после президентских выборов в августе 2020 года Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос, кому принадлежит полуостров. В частности, она называла регион «де-юре украинским, а де-факто российским». Впервые однозначно на этот вопрос политик ответила в конце февраля.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
В мире,Светлана Тихановская,ЕС,Республика Крым,Киев,Россия,
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