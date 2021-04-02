Администрация Суэцкого канала расширит русло

Администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы управления Усамы Рабиа.

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Он уточнил, что в настоящее время глубина канала достигает 24 метров.

Согласно информации компании-оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход канала.

23 марта контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру этого дня.