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Администрация Суэцкого канала планирует расширить русло

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад
Администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы управления Усамы Рабиа.
Администрация Суэцкого канала расширит русло
Фото: ReutersReuters
Он уточнил, что в настоящее время глубина канала достигает 24 метров.
Согласно информации компании-оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки канала через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход канала.
23 марта контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру этого дня.
Накануне, 1 апреля, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что владелец судна Ever Given, перекрывшего на неделю Суэцкий канал, намерен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией.
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