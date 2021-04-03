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«Не боятся убийцу?»: в Болгарии высказались о приглашении Путина от Байдена

News.ruиещё 6
1 час назад
Американский президент Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит по климату. При этом ранее он назвал коллегу «убийцей».
«Не боятся?»: болгары оценили приглашение Путина от Байдена
Фото: kremlin.rukremlin.ru
О приглашении Путина на саммит по климату, о котором ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, написала болгарская газета «Факты». Новость нашла горячий отклик у жителей страны. Они начали издеваться над Байденом, предположив, что он уже забыл, что совсем недавно назвал главу РФ «убийцей».
Вы назвали Путина убийцей, разве вы не боитесь, что [президент России] может убить Байдена! — написал пользователь с ником Русофил.
Другие отмечали, что Байден похож на «мумию, которая позвала толпу поговорить о погоде».
«Пуcть кoвбoи oпacaютcя, чтo ecли чтo-тo cлучитcя c прeзидeнтoм Рoccии Влaдимирoм Путиным, oни cтaнут нeoбитaeмыми, кaк лунa!», — добавил комментатор под ником Профессор.
Наверняка Сергей Шойгу и [глава Гештаба РФ] Валерий Герасимов будут удалённо следить за совещанием, — предположил ещё один пользователь.
«Старый янки его как-то недавно называл, мне показалось... А теперь на встречу приглашает», «Думаю, Владимир Путин откажется. Его волнуют и другие, гораздо более важные вопросы», — поддержали болгары мысль.
Ранее NEWS.ru писал, что болгары прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. Многие из них предостерегают от возможного военного столкновения и советуют Украине не «злить русского медведя».
В мире,Политика,Валерий Герасимов,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Болгария,
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