Вы назвали Путина убийцей, разве вы не боитесь, что [президент России] может убить Байдена! — написал пользователь с ником Русофил.
«Пуcть кoвбoи oпacaютcя, чтo ecли чтo-тo cлучитcя c прeзидeнтoм Рoccии Влaдимирoм Путиным, oни cтaнут нeoбитaeмыми, кaк лунa!», — добавил комментатор под ником Профессор.
«Старый янки его как-то недавно называл, мне показалось... А теперь на встречу приглашает», «Думаю, Владимир Путин откажется. Его волнуют и другие, гораздо более важные вопросы», — поддержали болгары мысль.