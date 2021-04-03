«Не боятся?»: болгары оценили приглашение Путина от Байдена

Другие отмечали, что Байден похож на «мумию, которая позвала толпу поговорить о погоде».

Ранее NEWS.ru писал, что болгары прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. Многие из них предостерегают от возможного военного столкновения и советуют Украине не «злить русского медведя».