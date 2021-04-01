Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами

"Тридцатого и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств", - добавили в МИД.