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Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
7 часов назад
Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Власти Грузии осудили действия радикалов против Познера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки».
По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей».
Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа».
Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти.
«Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт.
Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.
Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу.
«Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
В мире,Ираклий Гарибашвили,Георгий Квирикашвили,Владимир Познер,Михаил Саакашвили,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,
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