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Больше 50% немцев хотят привиться «Спутником V»

News.ru
16 минут назад
Около 70% немцев хотят поставить прививку от коронавируса, при этом 57% были бы не против именно российской вакцины «Спутник V». Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса службы Forsa.
Впрочем, от шведско-британского препарата AstraZeneca тоже не отказались бы 51% опрошенных. 44% опасаются этого препарата и не стали бы его ставить.
На первом месте по популярности, судя по опросу, находится российский «Спутник V», которые готовы выбрать 57% граждан ФРГ, но при этом они ждут одобрения его Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Также немцы надеются, что скоро вакцину одобрит и внутренный регулятор Германии.
30% немцев не стали бы вакцинироваться «Спутником V», сообщил ТАСС.
Всего 10% жителей страны заняли выжидательную позицию по вопросу участия в вакцинации. Категорических отказников оказалось 8%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информацию об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза изучают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О приостановке использования препарата AstraZeneca успели заявить власти Австрии, Эстонии, Литвы, Люксембурга и Латвии. Последними (из-за риска образования тромбов) объявили о таком же решении в Дании, Норвегии и Исландии.
В мире,Видео,ВОЗ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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