Пока вы спали: Минск рекордно нарастил экспорт топлива в Россию

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Минск рекордно нарастил экспорт топлива в Россию

Белоруссия в 2020 году в 10 раз нарастила поставки топлива в Россию. Эксперты отмечают, что экспорт бензина из соседней страны мог бы сгладить цены, однако ставит в невыгодное положение отечественные НПЗ, уплачивающие демпфер в бюджет. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, Россия в прошлом году закупила по таможенному коду 271012, включающему все виды бензина, товары на сумму $100 млн. Больше половины импорта приходится на Белоруссию — $55 млн.

При этом эксперты уверены, что для поддержки российских нефтепроизводителей, белорусские должны быть включены в налоговую политику России, либо она должна быть адаптирована.

С 1 апреля отменены послабления по резервированию корпоративных кредитов, введенные из-за пандемии, и банки обязаны отражать в резервах их реальное качество. По оценкам ЦБ России , банкам после отмены льгот придется направить в резервы более 80 млрд, пишет РБК.

При этом эксперты отмечают, что до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными. Однако точно оценить, какая доля корпоративных клиентов не справится с кризисом и будет просить помощи у кредитных организаций, пока нельзя.

С 1 апреля в России начал действовать новый регламент экзамена на право управления автомобилем, включающий всего два этапа - теорию и вождение в городе - и отменяющий «площадку». Об этом сообщает РБК.

По новому регламенту также утверждаться будет лишь перечень улиц и проспектов, на которых будет проходить сдача экзамена, а сам маршрут прямо во время движения выберет экзаменатор.

Предусмотрена и видеофиксация сдачи экзамена, а ошибки будут разделены на несколько групп. За грубые ошибки, которые вынесены в отдельный блок, экзамен будет приостановлен.

Сотрудники завода в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов, которая привела к потере 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson . Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) проводит проверку завода. Ошибка может поставить под угрозу ускоренную программу вакцинации в США.

При назначении пособия на детей от 3 до 7 лет с 1 апреля будет учитываться имущество семьи, а также вводится «правило нулевого дохода». Само пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что «правило нулевого дохода» предусматривает наличие доходов у взрослых членов семьи. При этом отсутствие заработка должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, например, официально подтвержденной безработицей.