"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

В ходе них собеседники уделили особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в частности, затронули перспективы регистрации «Спутника V» в Европейском союзе, возможных поставок и совместного производства вакцины в странах ЕС.
«Разве это не та вакцина, над которой ЕС потешался еще в прошлом году, сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться. Особенно это относится к немецкой прессе», — прокомментировал один из читателей Welt.
Другой назвал не просто халатностью, а злым умыслом тот факт, что до сих пор не улажены формальности по регистрации в Евросоюзе «Спутника V», который существует уже полгода. Еще один читатель немецкого издания выразил уверенность, что в нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России.