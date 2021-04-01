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"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

Артём Кульша
11 минут назад
Немецкие СМИ должны извиниться за негативные публикации о вакцине «Спутник V». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили читатели Welt.
"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В ходе них собеседники уделили особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в частности, затронули перспективы регистрации «Спутника V» в Европейском союзе, возможных поставок и совместного производства вакцины в странах ЕС.
«Разве это не та вакцина, над которой ЕС потешался еще в прошлом году, сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться. Особенно это относится к немецкой прессе», — прокомментировал один из читателей Welt.
Другой назвал не просто халатностью, а злым умыслом тот факт, что до сих пор не улажены формальности по регистрации в Евросоюзе «Спутника V», который существует уже полгода. Еще один читатель немецкого издания выразил уверенность, что в нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России.
В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЕС,
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