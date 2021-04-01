"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель

Другой назвал не просто халатностью, а злым умыслом тот факт, что до сих пор не улажены формальности по регистрации в Евросоюзе «Спутника V», который существует уже полгода. Еще один читатель немецкого издания выразил уверенность, что в нынешней ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она разработана в России.