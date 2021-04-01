В Германии за сутки выявили свыше 21,8 тыс. носителей коронавируса

За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 21 888 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает Институт Роберта Коха , входящий в структуру немецкого минздрава

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 855 061.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 232 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 76 775.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,548 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (617 617 заразившихся), Бавария (503 897) и Баден-Вюртемберг (367 685).