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В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
7 минут назад
В Германии за сутки выявили 24 300 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 833 173 случая COVID-19.
24 тысяч случаев коронавируса выявлено в Германии
Фото: ТАССТАСС
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончался 201 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 76 543.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны договорились о продлении режима карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля.
В мире,Ангела Меркель,Роберт Кох,Германия,
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