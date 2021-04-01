В США оценили последствия введенных РФ контрсанкций

В нем также отмечается, контрсанкции российской стороны создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России. Авторы отчета заявили, что власти Соединенных Штатов "продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу".

В докладе также указывается, что правительство США взаимодействует с американским промышленным сектором для "анализа и оценки влияния санкций на торговлю в более широком контексте национальных интересов США". Кроме того, в документе подчеркивается, что в связи с санкциями Вашингтона возможности аппарата торгпреда "создавать и устранять барьеры, препятствующие доступу к рынкам России, весьма ограничены".