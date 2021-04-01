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В США оценили последствия введенных РФ контрсанкций

Газета.Ruиещё 1
7 минут назад
Контрсанкции, введенные Россией в 2014 году, создали неопределенность для компаний США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
В США оценили последствия введенных РФ контрсанкций
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»
В документе говорится, что начиная с августа 2014 года РФ вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, которые были наложены на Москву в результате ее действий на Украине.
В нем также отмечается, контрсанкции российской стороны создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России. Авторы отчета заявили, что власти Соединенных Штатов "продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу".
В докладе также указывается, что правительство США взаимодействует с американским промышленным сектором для "анализа и оценки влияния санкций на торговлю в более широком контексте национальных интересов США". Кроме того, в документе подчеркивается, что в связи с санкциями Вашингтона возможности аппарата торгпреда "создавать и устранять барьеры, препятствующие доступу к рынкам России, весьма ограничены".
Ранее в марте стало известно, что США ввели дополнительные торговые санкции в отношении России.
В мире,Политика,Москва,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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