В США оценили последствия введенных РФ контрсанкций

Контрсанкции, введенные Россией
в 2014 году, создали неопределенность для компаний США
. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»
В документе говорится, что начиная с августа 2014 года РФ вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, которые были наложены на Москву
в результате ее действий на Украине
.
В нем также отмечается, контрсанкции российской стороны создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы их проникновения на рынок России. Авторы отчета заявили, что власти Соединенных Штатов "продолжают усилия по открытию российского рынка для американских компаний и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и бизнесу".
В докладе также указывается, что правительство США взаимодействует с американским промышленным сектором для "анализа и оценки влияния санкций на торговлю в более широком контексте национальных интересов США". Кроме того, в документе подчеркивается, что в связи с санкциями Вашингтона возможности аппарата торгпреда "создавать и устранять барьеры, препятствующие доступу к рынкам России, весьма ограничены".
Ранее в марте стало известно, что США ввели дополнительные торговые санкции в отношении России.