Генерал США выступил за диалог с Россией

Он отметил, что американская сторона "приветствует благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений" как в Арктике, так и "в новых сферах: космосе и киберпространстве".

По его мнению, есть благоприятные возможности для диалога и существует "много способов осуществить это". На вопрос, имеются ли у него регулярные или спорадические контакты с российским генералитетом, глава Северного командования американских ВС дал отрицательный ответ.