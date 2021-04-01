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Генерал США выступил за диалог с Россией

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил на интернет-брифинге о необходимости диалога Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтов в Арктике, а также в киберпространстве и космосе. Его слова приводит ТАСС.
Генерал США выступил за диалог с Россией
Фото: Maxim Shemetov/ReutersMaxim Shemetov/Reuters
Он отметил, что американская сторона "приветствует благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений" как в Арктике, так и "в новых сферах: космосе и киберпространстве".
"Считаю, что нам необходимо установить нормы поведения, чтобы не случалось неумышленной эскалации, чтобы мы непредумышленно не оказались в состоянии кризиса", — сказал Ванхерк.
По его мнению, есть благоприятные возможности для диалога и существует "много способов осуществить это". На вопрос, имеются ли у него регулярные или спорадические контакты с российским генералитетом, глава Северного командования американских ВС дал отрицательный ответ.
В мире,Армия,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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