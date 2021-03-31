В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

NYT: США начали новую холодную войну

Газета.Ru
9 часов назад
США начали новую холодную войну с Китаем и ищут новое «супероружие» для победы. Об этом пишет журналист Брет Стивенс в статье для The New York Times.
NYT: США начали новую холодную войну с Китаем
Фото: ReutersReuters
Автор пишет, что во время первой холодной войны у США было «секретное оружие», которое работало против социалистического блока — коммунизм. Из-за этого «невидимого помощника» СССР не смог победить. По его словам, жители СССР критиковали свое государство, что стало залогом победы Вашингтона.
Стивенс подчеркивает, что в настоящий момент холодная война идет между США и Китаем. Из-за этого, по мнению Стивенса, Вашингтону нужно новое «супероружие», которого пока нет. Журналист заявляет, что угрозу для США представляют сделки Пекина с Тегераном в вопросах вооружений и обмена разведывательными данными.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ограничения США и стран Евросоюза, применяемые в отношении России и Китая на мировых рынках, противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Дипломат также назвал применяемые против РФ и КНР методы недобросовестными.
В мире,Сергей Лавров,МИД,ЕС,ВТО,New York Times,Китай,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители