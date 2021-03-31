NYT: США начали новую холодную войну с Китаем

Автор пишет, что во время первой холодной войны у США было «секретное оружие», которое работало против социалистического блока — коммунизм. Из-за этого «невидимого помощника» СССР не смог победить. По его словам, жители СССР критиковали свое государство, что стало залогом победы Вашингтона.

Стивенс подчеркивает, что в настоящий момент холодная война идет между США и Китаем. Из-за этого, по мнению Стивенса, Вашингтону нужно новое «супероружие», которого пока нет. Журналист заявляет, что угрозу для США представляют сделки Пекина с Тегераном в вопросах вооружений и обмена разведывательными данными.