Боррель заявил о "нападении" во время поездки в Москву

Подобные заявления со стороны ЕС звучат не впервые. Ранее Боррель называл Россию "опасным соседом" и отмечал, что Запад обеспокоен якобы желанием Москвы и Пекина объединить усилия для противостояния европейским странам. После своего последнего визита в Москву в феврале Боррель предложил ввести новые санкции. Они вступили в силу в начале марта и направлены против руководителей правоохранительных органов
. Российская сторона назвала это решение "тупиковым и неправовым путем", отметив, что ограничения не достигают своей цели. Глава МИД Сергей Лавров
, в свою очередь, заявил о готовности Москвы развивать отношения с ЕС на основе равноправия и поиска балансов интересов, однако напомнил, что Россия не приемлет любые попытки "наказать" ее на международной арене.