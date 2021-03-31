В свою очередь руководитель новосозданного центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская заявила, что целью работы органа станет повышение стойкости общества к гибридному информационному влиянию.

По словам Цибульской, также планируется создание онлайн-ресурса, на котором будут собраны исследования и фильмы о конфликте в Донбассе, а также сам центр будет регулярно создавать собственный контент.