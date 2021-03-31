"Давно обсуждаемая тема относительно создания такого центра, наконец, начала свою реализацию. Центр при МКИП (министерстве культуры и информационной политики – ред.) будет сотрудничать с "Укринформом", будет постоянно также находиться в коммуникации с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии, в Чехии, в Финляндии и в Брюсселе", - сказал Ткаченко.
"Мы также в ближайшее время планируем пересмотреть уже существующие рекомендации государству в сфере противодействия дезинформации и, конечно, мы планируем работать активно как с медиа, так и с лидерами мнений, объяснять дезинформационные кампании агрессора и принимать участие в разработке нормативно-правовой базы", - отметила она.