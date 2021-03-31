Глава института естественных наук Пекинского университета химических технологий Тун Иган опроверг сообщения в СМИ о том, что у трех сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года были симптомы коронавирусной инфекции.

"Группа китайских экспертов провела расследование и не обнаружила никаких сообщений о том, что три сотрудника Уханьского института вирусологии были больны", - заявил Тун Иган на просьбу прокомментировать сообщения в ряде СМИ о том, что сотрудники указанного института в ноябре 2019 года болели респираторным заболеванием с симптомами как при коронавирусе или гриппе.

Тун Иган, участвовавший в совместной миссии экспертов ВОЗ и китайских специалистов в Ухане, отметил, что китайские эксперты повторно изучили некоторые протоколы визита в Уханьский институт вирусологии 3 февраля 2021 года и восстановили весь процесс. По его словам, один из ученых Уханьского института вирусологии сообщил группе экспертов ВОЗ во время их визита, что институт в 2019 году в рамках системы эпиднадзора за гриппом сотрудничал с одной из больниц города.

Исследовательская работа предполагала сбор образцов у пациентов больницы в период с января 2019 года по январь 2020 года, всего был собран 1001 образец, все они были протестированы Уханьским институтом вирусологии в марте 2020 года. Ретроспективный анализ показал, что 700 образцов были собраны в январе 2020 года, среди них было четыре положительных теста на грипп и коронавирусную инфекцию.

"Среди этих четырех человек с положительными тестами было три взрослых и один пожилой человек, все они были пациентами больницы, с которой институт сотрудничал, а не сотрудниками Уханьского института вирусологии", - указал Тун Иган.

В свою очередь глава группы китайских экспертов в составе миссии ВОЗ в Ухане Лян Ваньнянь сообщил, что в ходе исследований удалось подтвердить факт, что распространение COVID-19 среди жителей Уханя в определенном масштабе произошло в декабре 2019 года.

"На данный момент известно, что первый случай заражения был выявлен 8 декабря 2019 года, а первый связанный с рынком "Хуанань" случай был подтвержден 12 декабря 2019 года, большинство же случаев были выявлены во второй половине декабря", - указал Лян Ваньнянь.

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Тогдашний американский президент Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.