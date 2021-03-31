Пока вы не уснули: в США заявили о стягивании Россией войск к Украине

Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского
В США заявили о стягивании российских войск к Украине
По оценке одного из источников СМИ, примерно 4000 дополнительных российских войск якобы было отправлено к границе.
Подлодку РФ сняли из космоса с «огромной дырой»
Пробившую лед российскую атомную подводную лодку (АПЛ) засняли из космоса рядом с «огромной дырой». На соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies, опубликованные в Twitter, обратило внимание издание The Drive.
Италия вышлет российских дипломатов
Вызванному в МИД
послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства.
В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия
Заместитель председателя комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
опубликовал фотографии оружия и боеприпасов Владимира Барданова, который вступил в перестрелку с полицией в Новых Вешках.
В России с 1 апреля подорожают автомобили
С 1 апреля вырастут цены на Volvo (от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от модели), BMW (в среднем на 3,8%), Volkswagen (в среднем на 50-60 тыс. рублей).
Баку обвинил Ереван в использовании «Искандеров»
В азербайджанском Агентстве по разминированию (ANAMA) заявили, что Армения применяла ракетные комплексы «Искандер» в окрестностях города Шуша.
В России уволили более 30 тысяч чиновников
В результате реформы государственного аппарата численность госслужащих сократилась почти на 10%.
Россиянам напомнили о длинных выходных в мае
Первые две рабочие недели мая будут для россиян четырехдневными, а работать 30 апреля придется на час меньше.
Шпигеля экстренно доставят из СИЗО в больницу
Глава фармацевтической группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель
, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву
, будет сегодня помещён в тюремную больницу СИЗО
«Матросская Тишина».