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Пока вы не уснули: в США заявили о стягивании Россией войск к Украине

Елена Прошина
20 минут назад
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Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского

Президент РФ Владимир Путин обсудил обострение ситуации в Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре не участвовал.

В США заявили о стягивании российских войск к Украине

По оценке одного из источников СМИ, примерно 4000 дополнительных российских войск якобы было отправлено к границе.

Подлодку РФ сняли из космоса с «огромной дырой»

Пробившую лед российскую атомную подводную лодку (АПЛ) засняли из космоса рядом с «огромной дырой». На соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies, опубликованные в Twitter, обратило внимание издание The Drive.

Италия вышлет российских дипломатов

Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства.

В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия

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Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн опубликовал фотографии оружия и боеприпасов Владимира Барданова, который вступил в перестрелку с полицией в Новых Вешках.

В России с 1 апреля подорожают автомобили

С 1 апреля вырастут цены на Volvo (от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от модели), BMW (в среднем на 3,8%), Volkswagen (в среднем на 50-60 тыс. рублей).

Баку обвинил Ереван в использовании «Искандеров»

В азербайджанском Агентстве по разминированию (ANAMA) заявили, что Армения применяла ракетные комплексы «Искандер» в окрестностях города Шуша.

В России уволили более 30 тысяч чиновников

В результате реформы государственного аппарата численность госслужащих сократилась почти на 10%.

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Первые две рабочие недели мая будут для россиян четырехдневными, а работать 30 апреля придется на час меньше.

Шпигеля экстренно доставят из СИЗО в больницу

Глава фармацевтической группы компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, будет сегодня помещён в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина».
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