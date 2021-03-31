Молдавия вводит режим ЧП из-за коронавируса

Молдавские депутаты на экстренном заседании в среду решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней, с 1 апреля по 30 мая, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Правительство Молдавии
ранее обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП. В кабмине не оговаривали срок действия особого режима и предоставили возможность определить его депутатам.
"Основная тема сегодняшнего заседания - это введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней. Проект решения парламента был принят голосами 52 депутатов", - заявила Гречаный на заседании.
Предложение правительства поддержали Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova. Проевропейские партии Pro Moldova, партия "Действие и солидарность", Демпартия, а также партия "Платформа "Достоинство и правда" отказались голосовать "за".
Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой сообщил депутатам, что с ближайшие дни каждое министерство должно будет представить план действий, связанных с введением режима ЧП. Он отметил, что вводимые ограничения будут зависеть от динамики пандемической ситуации.
Принятое решение предусматривает, что распоряжения национальной комиссии по чрезвычайному положению станут обязательными к выполнению для органов власти, экономических агентов, государственных институтов, они будут вступать в силу с момента утверждения. Режим ЧС предусматривает установление специального режим въезда/выезда из страны; введение режима карантина; запрет на проведение массовых мероприятий; распоряжение о рационализации потребления продуктов питания; возможность мобилизации граждан для оказания общественно-значимых работ; возможность реквизиции имущества для ликвидации последствий ситуации.