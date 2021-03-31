Молдавия вводит режим ЧП из-за коронавируса

Молдавские депутаты на экстренном заседании в среду решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней, с 1 апреля по 30 мая, заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Правительство Молдавии ранее обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП. В кабмине не оговаривали срок действия особого режима и предоставили возможность определить его депутатам.

"Основная тема сегодняшнего заседания - это введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней. Проект решения парламента был принят голосами 52 депутатов", - заявила Гречаный на заседании.

Предложение правительства поддержали Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova. Проевропейские партии Pro Moldova, партия "Действие и солидарность", Демпартия, а также партия "Платформа "Достоинство и правда" отказались голосовать "за".

Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой сообщил депутатам, что с ближайшие дни каждое министерство должно будет представить план действий, связанных с введением режима ЧП. Он отметил, что вводимые ограничения будут зависеть от динамики пандемической ситуации.