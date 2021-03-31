США восстановят санкции против госпредприятий Белоруссии

Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».