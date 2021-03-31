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США намерены восстановить санкции против госпредприятий Белоруссии

Газета.Ruиещё 6
10 часов назад
США намерены восстановить односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
США восстановят санкции против госпредприятий Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление [приостановки действия этих рестрикций] (...) Текущие продления [отмены этих рестрикций] истекут 26 апреля», — говорится в сообщении.
Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 марта, подписал указ «О применении специальных мер», предполагающий введение ограничений в отношении стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физлица и компании.
До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после саммита Совета министров иностранных дел заявил, что ЕС допускает введение четвертого пакета санкций против Белоруссии.
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