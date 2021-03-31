Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала соблюдать права российского блогера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне состоялась видеоконференция лидеров РФ, ФРГ и Франции. Как сообщал Кремль, во время беседы Путин дал Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения обстоятельств дела Навального после того, как они подняли эту тему.

"Федеральный канцлер, как и французский президент по делу Навального подчеркнули, что со стороны России необходимо выполнять Европейскую конвенцию по правам человека и закрепленные в ней базовые и человеческие права. Наши требования по делу Навального известны, они, разумеется, не изменились", - заявил он на брифинге в среду.

Он не стал отвечать на вопрос, кто был инициатором видеоконференции, отметив, что "видеоконференции проводятся тогда, когда два или, как в этом случае, три партнера договариваются об этом".

Также Зайберт подчеркнул, что переговоры проводились не в рамках нормандского формата - формата четырехсторонних переговоров РФ, ФРГ, Франция и Украина по урегулирования конфликта в последней. "Он был бы таким, если бы собрались все четверо, как у нас неоднократно бывало в прошлом, возможно, будет снова. Вчера был разговор вместе с французским президентом и президентом Путиным о целом ряде тем. Украина было одной из них, вакцина - другой, Навальный был третьей темой, Беларусь также играла роль (в переговорах), ситуации в Сирии, Ливии. Это был весьма широкий спектр тем", - заявил Зайберт.

Также он не стал отвечать на вопрос о том, как долго шли переговоры. "Длительность переговоров я озвучивать не буду, но это не были 3-4 часа", - заявил представитель кабмина.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".