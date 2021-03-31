Баку обвинил Ереван в использовании «Искандеров»

В азербайджанском Агентстве по разминированию (ANAMA) заявили, что Армения применяла ракетные комплексы «Искандер» в окрестностях города Шуша. Об этом сообщает haqqin.az.

В ANAMA рассказали, что обломки двух ракет были обнаружены во время операции по очистке территорий.

«Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10«N 46°44'33.90»E и 39°45'27.80«N 46°45'25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер», - заявили в ANAMA.

Источники Telegram-канала WarGonzo https://t.me/wargonzo/4607 в силовых структурах заявили, что в результате удара «Искандера» погибли около 500 военных, выступавших на стороне Азербайджана (включая наемников).

По словам собеседников WarGonzo, удар был нанесен по объекту, где «было обнаружено большое количество живой силы противника».

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.