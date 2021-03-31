Италия заявила об угрозе НАТО со стороны России

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"Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО", — заявил он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

Ранее в Кремле выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношения двух стран.

Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже — по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.

Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.