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В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО

РИА Новостииещё 1
14 часов назад
Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
Италия заявила об угрозе НАТО со стороны России
Фото: ReutersReuters
"Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО", — заявил он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и палаты депутатов.
Ранее в Кремле выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношения двух стран.
Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже — по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.
Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.
Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
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