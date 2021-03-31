При этом на Украине сейчас ведется активная борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей). При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.