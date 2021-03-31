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"Страна напоминает Мордовию": в Эстонии накинулись на русский язык

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Украинские рабочие предпочитают разговаривать в Эстонии на русском, а не на английском, ставя под угрозу стабильность в стране. Об этом в своей статье для издания Uued Uudised заявил эстонский политик Юри Кукк.
Советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии подчеркнул, что приезжающие в страну на заработки украинцы в основном задействованы в строительной сфере и предпочитают общаться со своими работодателями на русском языке.
«Не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает Марий Эл или Мордовию», - подчеркнул Кукк.
При этом, по словам политика, в Таллинне уже востребованы детские сады и школы, где преподавание ведется на русском языке, так как украинцы привозят свои семьи.
Он отметил, что видит в украинских рабочих большую угрозу Эстонии, чем от российского спецназа или шпионов. И высказал мнение, что иностранные рабочие на территории страны должны общаться на английском, а не на русском, как и их работодатели.
«Рамблер» писал, что ранее эстонская внешняя разведка объявила через объявление в СМИ набор сотрудников. При этом один из главных условий было названо знание кандидатом русского языка.
При этом на Украине сейчас ведется активная борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей). При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.
В мире,Видео,Николай Азаров,Республика Мордовия,Эстония,
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