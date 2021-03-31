Украинские рабочие предпочитают разговаривать в Эстонии на русском, а не на английском, ставя под угрозу стабильность в стране. Об этом в своей статье для издания Uued Uudised заявил эстонский политик Юри Кукк.

Советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии подчеркнул, что приезжающие в страну на заработки украинцы в основном задействованы в строительной сфере и предпочитают общаться со своими работодателями на русском языке.

«Не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает Марий Эл или Мордовию», - подчеркнул Кукк.

При этом, по словам политика, в Таллинне уже востребованы детские сады и школы, где преподавание ведется на русском языке, так как украинцы привозят свои семьи.

Он отметил, что видит в украинских рабочих большую угрозу Эстонии, чем от российского спецназа или шпионов. И высказал мнение, что иностранные рабочие на территории страны должны общаться на английском, а не на русском, как и их работодатели.

«Рамблер» писал, что ранее эстонская внешняя разведка объявила через объявление в СМИ набор сотрудников. При этом один из главных условий было названо знание кандидатом русского языка.