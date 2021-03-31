Обзор иноСМИ: Лукашенко "отомстил" Польше

«Танки застревают в туннеле»: главная слабость НАТО

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Авторы нового исследования Центра анализа европейской политики считают, что военная мобильность имеет решающее значение для эффективного сдерживания противника. Однако у НАТО с этим пока проблемы, пишет Frankfurter Allgemeine.

Способность перемещать войска быстрее противника - единственный шанс предотвратить кризис, отмечается в исследовании. Автор знает, о чем говорит: Бен Ходжес до 2017 года руководил армией США в Европе. После присоединения Крыма России в 2014 году ему и его войскам пришлось потренироваться как можно скорее перебрасывать войска к восточному флангу НАТО. «На заполнение таможенных форм ушла целая вечность. Дороги и мосты не были предназначены для тяжелого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими боевыми танками», - рассказало издание.

«Месть режима Лукашенко» Польше

Аналитик Центра восточных исследований Войцех Кононьчук назвал арест польских активистов в Белоруссии местью режима за фильм Nexta об имуществе Александра Лукашенко . Об этом сообщает Polskie Radio.

Кононьчук отметил, что власти Белоруссии считают этот фильм «заговором западных спецслужб. Сейчас под стражей в стране находятся пять польских активистов, им вменяют административные и уголовные преступления (последние со сроками от пяти до 12 лет). «Правительственные СМИ в один голос заявляют, что всё, что началось в августе прошлого года, и протесты белорусов были инициированы внешними силами, в том числе и Польшей», - отметил аналитик.

Суэцкий кризис показал цену глобализации

Автор Handelsblatt Торстен Рике заявил , что блокада Суэцкого канала огромным контейнеровозом показала, насколько страны зависимы и уязвимы в условиях глобализации. «Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные микросхемы или другие высокотехнологичные продукты - сейчас проблема существует повсюду», - подчеркнул он.

Многие высокотехнологичные продукты сейчас настолько зажаты между фронтами геополитической «технологической войны» США и Китя, что компаниям приходится сменить свои долгосрочные планы. Целые производственные цепочки приходится переносить, а международное разделение труда - ограничивать.

Все вакцины потеряют эффективность через год

Согласно опросу эпидемиологов и вирусологов, результаты которого опубликовала The Guardian, у планеты есть год или даже меньше, прежде чем антикоронавирусные вакцины первого поколения станут неэффективными и потребуют модернизации.

Низкий уровень вакцинации во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций, заявили 88 процентов опрошенных специалистов. «Новые мутации возникают каждый день. Наиболее «удачные» варианты могут передаваться более эффективно», - подчеркнул Грегг Гонсальвес, доцент Йельского университета. По его словам, если мир не поторопится с вакцинацией, это откроет путь для огромного количества новых мутаций.

До 150 тысяч евро: как одеваются Порошенко и Саакашвили

Михаил Саакашвили. Агентство УНИАН рассказало , что носят украинские топ-политики и сколько они тратят на свои образы. В число любителей дорогих нарядов вошли экс-президенты Петр Порошенко