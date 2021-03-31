Обзор иноСМИ: Лукашенко "отомстил" Польше

«Танки застревают в туннеле»: главная слабость НАТО
Авторы нового исследования Центра анализа европейской политики считают, что военная мобильность имеет решающее значение для эффективного сдерживания противника. Однако у НАТО
с этим пока проблемы, пишет
Frankfurter Allgemeine.
Способность перемещать войска быстрее противника - единственный шанс предотвратить кризис, отмечается в исследовании. Автор знает, о чем говорит: Бен Ходжес
до 2017 года руководил армией США
в Европе. После присоединения Крыма
к России
в 2014 году ему и его войскам пришлось потренироваться как можно скорее перебрасывать войска к восточному флангу НАТО. «На заполнение таможенных форм ушла целая вечность. Дороги и мосты не были предназначены для тяжелого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими боевыми танками», - рассказало издание.
«Месть режима Лукашенко» Польше
Аналитик Центра восточных исследований Войцех Кононьчук назвал арест польских активистов в Белоруссии местью режима за фильм Nexta об имуществе Александра Лукашенко
. Об этом сообщает
Polskie Radio.
Кононьчук отметил, что власти Белоруссии считают этот фильм «заговором западных спецслужб. Сейчас под стражей в стране находятся пять польских активистов, им вменяют административные и уголовные преступления (последние со сроками от пяти до 12 лет). «Правительственные СМИ в один голос заявляют, что всё, что началось в августе прошлого года, и протесты белорусов были инициированы внешними силами, в том числе и Польшей», - отметил аналитик.
Суэцкий кризис показал цену глобализации
Автор Handelsblatt Торстен Рике заявил
, что блокада Суэцкого канала огромным контейнеровозом показала, насколько страны зависимы и уязвимы в условиях глобализации. «Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные микросхемы или другие высокотехнологичные продукты - сейчас проблема существует повсюду», - подчеркнул он.
Многие высокотехнологичные продукты сейчас настолько зажаты между фронтами геополитической «технологической войны» США и Китя, что компаниям приходится сменить свои долгосрочные планы. Целые производственные цепочки приходится переносить, а международное разделение труда - ограничивать.
Все вакцины потеряют эффективность через год
Согласно опросу эпидемиологов и вирусологов, результаты
которого опубликовала The Guardian, у планеты есть год или даже меньше, прежде чем антикоронавирусные вакцины первого поколения станут неэффективными и потребуют модернизации.
Низкий уровень вакцинации во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций, заявили 88 процентов опрошенных специалистов. «Новые мутации возникают каждый день. Наиболее «удачные» варианты могут передаваться более эффективно», - подчеркнул Грегг Гонсальвес, доцент Йельского университета. По его словам, если мир не поторопится с вакцинацией, это откроет путь для огромного количества новых мутаций.
До 150 тысяч евро: как одеваются Порошенко и Саакашвили
По данным агентства, оба они предпочитают люксовый французский бренд. Один образ в вещах этого бренда в среднем обходится от 30 до 150 тысяч евро (от 2,6 до 13 миллионов рублей)