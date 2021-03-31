В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Обзор иноСМИ: Лукашенко "отомстил" Польше

Елена Прошина
20 минут назад

«Танки застревают в туннеле»: главная слабость НАТО

Обзор иноСМИ: Лукашенко "отомстил" Польше
Фото: РамблерРамблер
Авторы нового исследования Центра анализа европейской политики считают, что военная мобильность имеет решающее значение для эффективного сдерживания противника. Однако у НАТО с этим пока проблемы, пишет Frankfurter Allgemeine.
Способность перемещать войска быстрее противника - единственный шанс предотвратить кризис, отмечается в исследовании. Автор знает, о чем говорит: Бен Ходжес до 2017 года руководил армией США в Европе. После присоединения Крыма к России в 2014 году ему и его войскам пришлось потренироваться как можно скорее перебрасывать войска к восточному флангу НАТО. «На заполнение таможенных форм ушла целая вечность. Дороги и мосты не были предназначены для тяжелого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими боевыми танками», - рассказало издание.

«Месть режима Лукашенко» Польше

Аналитик Центра восточных исследований Войцех Кононьчук назвал арест польских активистов в Белоруссии местью режима за фильм Nexta об имуществе Александра Лукашенко. Об этом сообщает Polskie Radio.
Кононьчук отметил, что власти Белоруссии считают этот фильм «заговором западных спецслужб. Сейчас под стражей в стране находятся пять польских активистов, им вменяют административные и уголовные преступления (последние со сроками от пяти до 12 лет). «Правительственные СМИ в один голос заявляют, что всё, что началось в августе прошлого года, и протесты белорусов были инициированы внешними силами, в том числе и Польшей», - отметил аналитик.

Суэцкий кризис показал цену глобализации

Автор Handelsblatt Торстен Рике заявил, что блокада Суэцкого канала огромным контейнеровозом показала, насколько страны зависимы и уязвимы в условиях глобализации. «Будь то вакцины, нефтехимическое сырье, компьютерные микросхемы или другие высокотехнологичные продукты - сейчас проблема существует повсюду», - подчеркнул он.
Многие высокотехнологичные продукты сейчас настолько зажаты между фронтами геополитической «технологической войны» США и Китя, что компаниям приходится сменить свои долгосрочные планы. Целые производственные цепочки приходится переносить, а международное разделение труда - ограничивать.

Все вакцины потеряют эффективность через год

Согласно опросу эпидемиологов и вирусологов, результаты которого опубликовала The Guardian, у планеты есть год или даже меньше, прежде чем антикоронавирусные вакцины первого поколения станут неэффективными и потребуют модернизации.
Низкий уровень вакцинации во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций, заявили 88 процентов опрошенных специалистов. «Новые мутации возникают каждый день. Наиболее «удачные» варианты могут передаваться более эффективно», - подчеркнул Грегг Гонсальвес, доцент Йельского университета. По его словам, если мир не поторопится с вакцинацией, это откроет путь для огромного количества новых мутаций.

До 150 тысяч евро: как одеваются Порошенко и Саакашвили

Агентство УНИАН рассказало, что носят украинские топ-политики и сколько они тратят на свои образы. В число любителей дорогих нарядов вошли экс-президенты Петр Порошенко и Михаил Саакашвили.
По данным агентства, оба они предпочитают люксовый французский бренд. Один образ в вещах этого бренда в среднем обходится от 30 до 150 тысяч евро (от 2,6 до 13 миллионов рублей)
В мире,Бен Ходжес,Александр Лукашенко,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,НАТО,Handelsblatt,УНИАН,The Guardian,Республика Крым,Россия,Польша,Соединенные Штаты,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители