Попытка государственного переворота была предпринята в среду в Нигере , она провалилась. Об этом сообщил официальный представитель правительства Нигера Абдурахаман Закария на состоявшейся в столице страны Ниамей пресс-конференции.

"Армейское подразделение атаковало раним утром президентский дворец в попытке захватить власть", - заявил он, подчеркнув, что государственный переворот не удался. "Ситуация в стране находится под контролем властей", - отметил Абдурахаман Закария.

Он сообщил, что часть участвовавших в попытке захвата власти военных арестована, поиск других продолжается.

Ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в службах безопасности страны передало , что группа солдат ранним утром попыталась прорваться к президентскому дворцу, однако президентская гвардия не допустила его захвата.

Нигерский новостной портал "Актюнижэ" сообщил, что интенсивная стрельба началась у президентского дворца в 03:00 по местному времени (05:00 мск) и к 04:00 стихла. В последующие часы в отдельных кварталах столицы были слышны одиночные выстрелы. Агентство "Синьхуа" добавляет, что стрельба была слышна и в районе столичного международного аэропорта, где расположена одна из крупнейших военных баз страны.