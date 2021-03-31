Политика Турции опасна для Ближнего Востока и самой Анкары — сирийский политик

В качестве примеров агрессивной политики Анкары представитель сирийской оппозиции привел захват северных районов Сирии и ввод турецких военных в Ливию.

По мнению Джамиля, страны Ближнего Востока, наоборот, должны объединиться, чтобы преодолеть пагубные последствия колониализма, неоколониализма, а также проводившейся США в регионе политики управляемого хаоса.