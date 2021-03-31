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Политика Турции опасна для Ближнего Востока и самой Анкары — сирийский политик

ТАСС
5 часов назад
Экспансионистская политика Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке опасна не только для стран региона, но и для самой Анкары. Об этом во вторник заявил секретарь партии «Народная воля», представитель руководства «московской» группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, выступая на X Ближневосточной конференции клуба «Валдай».
Политика Турции опасна для Ближнего Востока и самой Анкары — сирийский политик
Фото: flickr.comflickr.com
«За экспансионистскими устремлениями Турции стоят очень опасные последствия для региона. Они поднимают винтовку и идут куда-то в окружающие районы, это создает проблемы и для самой Турции, в том числе экономические проблемы», — сказал Джамиль.
В качестве примеров агрессивной политики Анкары представитель сирийской оппозиции привел захват северных районов Сирии и ввод турецких военных в Ливию.
«Эти действия заставляют другие страны пересмотреть свои политические курсы, поэтому мы видим некое новое пространство, складывающееся в условиях тех перемен, которые происходят в мире. Чтобы с этим справиться еще есть время», — продолжил он.
По мнению Джамиля, страны Ближнего Востока, наоборот, должны объединиться, чтобы преодолеть пагубные последствия колониализма, неоколониализма, а также проводившейся США в регионе политики управляемого хаоса.
«Я полагаю, что единственное решение в настоящее время — это единство народов Востока, которое может достигаться в тех формах, которые сами страны посчитают приемлемыми. Таким образом мы спасем наш регион от внешнего господства», — резюмировал он.
В мире,Валдайский клуб,Анкара,Турция,
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