Политика Турции опасна для Ближнего Востока и самой Анкары — сирийский политик

«За экспансионистскими устремлениями Турции стоят очень опасные последствия для региона. Они поднимают винтовку и идут куда-то в окружающие районы, это создает проблемы и для самой Турции, в том числе экономические проблемы», — сказал Джамиль.
«Эти действия заставляют другие страны пересмотреть свои политические курсы, поэтому мы видим некое новое пространство, складывающееся в условиях тех перемен, которые происходят в мире. Чтобы с этим справиться еще есть время», — продолжил он.
«Я полагаю, что единственное решение в настоящее время — это единство народов Востока, которое может достигаться в тех формах, которые сами страны посчитают приемлемыми. Таким образом мы спасем наш регион от внешнего господства», — резюмировал он.