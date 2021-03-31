Российского офицера задержали в Италии по обвинению в шпионаже

В Риме
два человека задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России
. Об этом сообщает
la Repubblica.
По информации издания, вчера вечером старший офицер Военно-морских сил Италии, капитан фрегата, и российский солдат, несущий службу в посольстве России в Риме, были задержаны во время обмена документов на деньги. Итальянец был арестован, а правовое положение россиянина в настоящее время оценивается в свете его дипломатического статуса.
В середине марта, как сообщал «Рамблер», в прокуратуре Болгарии объявили о задержании шести бывших и действующих сотрудников Министерства обороны
и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.
В первой половине марта Управление по делам иностранцев Польши удовлетворило требование местной Службы военной разведки о запрете въезда в страну для российского журналиста Евгения Решетнева.
По данным польских средств массовой информации, поводом для этого стало то, что корреспондент ВГТРК якобы осуществлял деятельность, выходящую за рамки работы журналиста во время подготовки сюжета о концентрационном лагере «Освенцим». Он якобы собирал информацию, которая впоследствии была использована Россией против Польши, в том числе для дезинформации.