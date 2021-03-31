Российского офицера задержали в Италии по обвинению в шпионаже

Риме два человека задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России . Об этом сообщает la Repubblica.

По информации издания, вчера вечером старший офицер Военно-морских сил Италии, капитан фрегата, и российский солдат, несущий службу в посольстве России в Риме, были задержаны во время обмена документов на деньги. Итальянец был арестован, а правовое положение россиянина в настоящее время оценивается в свете его дипломатического статуса.

В середине марта, как сообщал «Рамблер», в прокуратуре Болгарии объявили о задержании шести бывших и действующих сотрудников Министерства обороны и военной разведки по подозрению в шпионаже в пользу России.

В первой половине марта Управление по делам иностранцев Польши удовлетворило требование местной Службы военной разведки о запрете въезда в страну для российского журналиста Евгения Решетнева.