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Пока вы спали: в Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин

Елена Прошина
5 часов назад
Пока вы спали: в Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин
Фото: РамблерРамблер
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В Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин от COVID-19

Депутат парламента Швеции Матс Нордберг напомнил о нехватке в стране вакцин от коронавируса и в письме министру иностранных дел Швеции Анн Линде поднял вопрос о возможности их закупки у России и Китая, сообщает RT.
«Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и (или) Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?» - поинтересовался парламентарий.

Названы крупнейшие должники России

Всемирный банк «рассекретил» крупнейших должников России на конец 2019 года. Информация о задолженности перед РФ была размещена на сайте организации.
По данным Всемирного банка, около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд. При этом крупнейшим должником названа Белоруссия ($8,1 млрд). Также около $1 млрд задолжали на тот период Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

В России оптовые цены на бензин превысили розничные

В ряде российских регионов оптовые цены на бензин оказались выше стоимости топлива на заправках. Это грозит разорением АЗС и обострением ситуации на топливном рынке, пишет газета «Известия».
По данным топливных союзов, рост цен зафиксирован во Владивостоке, на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье, а также в Тверской области.
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков пояснил, что бензин Аи-92 закупается в среднем по 48,6 рубля, а продается на Дальнем Востоке по 46,9 рубля.

Байдена призвали прекратить «безрассудную» риторику в адрес России

Двадцать семь общественных организаций США выступили с призывов к американскому президенту Джо Байдену прекратить «безрассудную» риторику в адрес России и сесть за стол переговоров по сокращению ядерного оружия. Совместное письмо организаций приводит The Hill.
Авторы письма, в числе которых Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America, подчеркнули, что опасность ядерной гонки между Россией и США «очевидна, как никогда ранее», и потребовали от Байдена отказаться от «воинственной внешней политики».

Жителям Берлина запретили посещать магазины и музеи без теста

С сегодняшнего дня в Берлине ужесточены антиковидные ограничения, в частности жители столицы Германии, решившие сходить в музей, парикмахерскую, салон красоты или непродовольственный магазин, должны иметь с собой свежий отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает РБК.
При этом ограничения не будут касаться посещения продуктовых магазинов, аптеки оптик, магазинов товаров для дома, зоомагазинов, заправок и автомастерских.
В мире,Джозеф Байден,Всемирный Банк,газета "Известия",Швеция,
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