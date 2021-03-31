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По подозрению в шпионаже в пользу России в Риме задержаны два человека

Деловая газета "Взгляд"
6 часов назад
Итальянские стражи порядка задержали в Риме двоих человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет газета la Repubblica.
В Риме задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на карабинеров Италии, арестованы офицер при российском посольстве и офицер ВМС Италии.
В мире,РИА Новости,Россия,Рим,
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