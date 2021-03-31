В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса

Украина.руиещё 3
7 часов назад
На сегодня это рекордное количество летальных случаев. До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая (25 марта).
Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса
Фото: ReutersReuters
Больше всего украинцев за 24 часа умерли в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.
С начала пандемии на Украине зафиксировали уже 32 825 летальных случаев, заболели больше 1,6 млн человек.
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом держится на высоком уровне. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается больше месяца. Вакцинация в стране началась только 24 февраля. Почти все области перешли в «красную» (самую опасную) зону карантина.
В мире,Киев,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители