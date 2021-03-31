Украина побила антирекорд по смертям от коронавируса

На сегодня это рекордное количество летальных случаев. До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая (25 марта).

Фото: Reuters Reuters

Больше всего украинцев за 24 часа умерли в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

С начала пандемии на Украине зафиксировали уже 32 825 летальных случаев, заболели больше 1,6 млн человек.