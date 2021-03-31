В Британии появился памятник Грете Тунберг

Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало недовольство студенческого союза. Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг - это "фантастический образец для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах", но учащиеся не поддержали установку памятника ей.