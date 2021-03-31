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В Британии появился памятник Грете Тунберг

Газета.Ruиещё 4
7 часов назад
В Британии около Университета Уинчестера установили памятник шведской активистке Грете Тунберг, передает "Би-би-си". В администрации университета заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.
В Британии появился памятник Грете Тунберг
Фото: Andrew Matthews/PA via APAndrew Matthews/PA via AP
Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало недовольство студенческого союза. Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг - это "фантастический образец для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах", но учащиеся не поддержали установку памятника ей.
Она пояснила, что на фоне пандемии коронавируса студенты особенно нуждались в финансовой поддержке. В университете ответили, что деньги не были отняты от поддержки студентов или отплаты труда работников.
Ранее Грета Тунберг раскритиковала подход администрации президента США Джо Байдена к климату.
В мире,Грета Тунберг,Джозеф Байден,Администрация США,BBC News,
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