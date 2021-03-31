В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. 26 марта Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций
, направила в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) новый запрос на регистрацию "Спутника V" в Бразилии. Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов.