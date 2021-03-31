Как уточняется, вся партия будет направлена для прохождения процедуры контроля качества в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Регулятор уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании Фернанду Маркес упрекал Anvisa в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19.