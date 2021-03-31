Российских хакеров обвинили в краже писем Госдепа США

По данным издания, хакеры смогли получить доступ к письмам в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также в бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Как пишет газета, пока неизвестно, был ли у них доступ к секретной информации. Также неизвестно, является ли данная кибератака частью попытки взлома от SolarWind.