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Эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Логотип «Futura» набрал 74% голосов на сайте МОК. В голосовании приняли участие 871 тысяч человек. Видео публикует телеграмм канал «Daily Storm»
Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете. Зимние Олимпийские игры 2026 года, пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр», — заявили в координационной комиссии МОК.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдёт с 6 по 26 февраля.
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