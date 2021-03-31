Эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года показали на видео

Логотип «Futura» набрал 74% голосов на сайте МОК. В голосовании приняли участие 871 тысяч человек. Видео публикует телеграмм канал «Daily Storm»

Логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26, выполненное в сером цвете. Зимние Олимпийские игры 2026 года, пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Логотип Futura, вдохновленный темами спорта, солидарности и устойчивого развития, выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр», — заявили в координационной комиссии МОК.