Собака Байдена снова укусила человека

Он работал на южной лужайке Белого дома, когда его укусила трехлетняя овчарка. Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявил, что овчарка «все еще привыкает к новой обстановке». Он подтвердил, что «Мейджор на прогулке укусил кого-то».
«Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова пресс-секретаря.
В марте собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тогда заявила, что овчарку не усыпят после инцидента, «собаки президента и первой леди являются членами семьи».