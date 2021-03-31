Собака Байдена снова укусила человека

Он работал на южной лужайке Белого дома, когда его укусила трехлетняя овчарка. Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявил, что овчарка «все еще привыкает к новой обстановке». Он подтвердил, что «Мейджор на прогулке укусил кого-то».