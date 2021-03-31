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Овчарка Байдена опять укусила человека

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
49 минут назад
Немецкая овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена укусила сотрудника службы национальных парков США, сообщают источники.
Собака Байдена снова укусила человека
Фото: ReutersReuters
Он работал на южной лужайке Белого дома, когда его укусила трехлетняя овчарка. Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявил, что овчарка «все еще привыкает к новой обстановке». Он подтвердил, что «Мейджор на прогулке укусил кого-то».
«Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова пресс-секретаря.
В марте собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тогда заявила, что овчарку не усыпят после инцидента, «собаки президента и первой леди являются членами семьи».
В мире,Джозеф Байден,CNN,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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