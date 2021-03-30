Жительница Афин умерла через полчаса после вакцины AstraZeneca

64-летняя жительница Афин умерла через полчаса после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на греческую газету «Прото тема».

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Женщина сделала прививку в поликлинике, после чего провела там еще 15 минут, как предписывают правила. Примерно через полчаса ее нашли без сознания в соседнем парке. Медицинские работники пытались оказать ей помощь на месте, но безуспешно.

В Национальном комитете по вакцинации заявили об отсутствии связи между смертью женщины и вакцинацией. Отмечается, что погибшая страдала хроническими заболеваниями.

Греческие врачи также отмечают, что случаи возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca регистрировались через 7-14 дней после введения вакцины.

Как сообщал «Рамблер», после появившейся информации об образовании тромбов у пациентов, привившихся вакциной AstraZeneca, и нескольких летальных случаев европейские страны начали массово отказываться от этой вакцины.